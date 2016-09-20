رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة عدد المجازر وحالتها

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة بشأن المجازر، من حيث عددها وطبيعتها وتبعيتها الإدارية والمالية وحالتها من جميع النواحى، مع وضع مقترحات لرفع كفاءتها، وتطويرها وتحسينها، ووضع تصور يمكن تنفيذه مستقبلاً بشكل حضاري واقتصادي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمجازر وزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها، لتحقيق أعلى جودة من اللحوم الناتجة منها، مع الاهتمام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية الخاصة بعمل المجازر، وتفعيل دور الخدمات البيطرية.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير لرئيس الوزراء بنتائج أعمالها وتوصياتها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الزراعة، (مقرراً للجنة)، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والمتخصصين.