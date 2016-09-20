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انطلاق النقاش العام للدورة الـ71 للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي

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انطلاق النقاش العام للدورة الـ71 للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي انطلاق النقاش العام للدورة الـ71 للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي

>نيويورك (أ ش أ)

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، فى انطلاق "النقاش العام" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذى يلقى خلاله قادة الدول الأعضاء كلمات بلادهم أمام الجمعية العامة.

 

ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسى عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول المشاركين فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قبل أن يعود إلى قاعة "النقاش العام" للجمعية للاستماع إلى كلمة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

 

ويلقى الرئيس السيسى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى حوالى العاشرة والنصف من مساء اليوم (بتوقيت القاهرة).


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