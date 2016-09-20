أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 150 تذكرة هيروين و22 قطعة حشيش و10 كيلو بانجو بحملات على مراكز الدقهلية

Google+ Print
ضبط 150 تذكرة هيروين و22 قطعة حشيش و10 كيلو بانجو بحملات على مراكز الدقهلية ضبط 150 تذكرة هيروين و22 قطعة حشيش و10 كيلو بانجو بحملات على مراكز الدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية بتنفيذ حملات على مستوى بعض المراكز لضبط الخارجين على القانون، حيث تم ضبط جمال السيد المرسى عوض وشهرته كمال أبن صبحية 30 سنة عاطل ومقيم كفر الصالحات مركز بنى عبيد، وله كارت معلومات تحت رقم 2411/13وبحوزته 5 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كجم، سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع , 2 طلقة.

 

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5029 جنايات مركز بنى عبيد لسنة 2016م.

 

كما تم ضبط حمدى محمد عرفات العجمى 29 سنة عاطل ومقيم قرية " كفور العرب" دائرة مركز طلخا، وبحوزته 150 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 90 جم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12949 جنايات مركز طلخا لسنة 2016م.

 

كما تم ضبط كل من السيد حسن السيد محمود 25 سنة عاطل، ومحمود أبو السعد قاسم إبراهيم 27 سنة عامل ويقيمان قرية " ميت عنتر " دائرة مركز طلخا، وبحوزتهما 22 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 150 جم وسلاح أبيض مطواة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12543 جنايات مركز طلخا.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365