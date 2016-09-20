ضبط 150 تذكرة هيروين و22 قطعة حشيش و10 كيلو بانجو بحملات على مراكز الدقهلية

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية بتنفيذ حملات على مستوى بعض المراكز لضبط الخارجين على القانون، حيث تم ضبط جمال السيد المرسى عوض وشهرته كمال أبن صبحية 30 سنة عاطل ومقيم كفر الصالحات مركز بنى عبيد، وله كارت معلومات تحت رقم 2411/13وبحوزته 5 لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كجم، سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع , 2 طلقة.

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5029 جنايات مركز بنى عبيد لسنة 2016م.

كما تم ضبط حمدى محمد عرفات العجمى 29 سنة عاطل ومقيم قرية " كفور العرب" دائرة مركز طلخا، وبحوزته 150 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 90 جم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12949 جنايات مركز طلخا لسنة 2016م.

كما تم ضبط كل من السيد حسن السيد محمود 25 سنة عاطل، ومحمود أبو السعد قاسم إبراهيم 27 سنة عامل ويقيمان قرية " ميت عنتر " دائرة مركز طلخا، وبحوزتهما 22 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 150 جم وسلاح أبيض مطواة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12543 جنايات مركز طلخا.