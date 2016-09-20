أمن القاهرة يطهر مدينة السلام ويضبط ١١٨ عنصرا إجراميا و٤١ قضية مخدرات وسلاح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة استهدفت مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية بمنطقة السلام أول، ومداهمة البؤر الإجرامية التى يتخذها العناصر الإجرامية وكرا لها، والقضاء عليها نهائيا.

ونجحت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذى وجه بسرعة تحديد المناطق التى قد تحتاج إلى استهدافها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كل القطاعات والمناطق بالعاصمة.

وأسفرت الحملات التى شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على القضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون بالمنطقة.

وتمكنت الحملات من ضبط 14 قضية مخدرات بإجمالى 352جرام حشيش و253 جرام هيروين و1288 قرصا مخدرا، وضبط 7 قضية سلاح نارى بمضبوطات عبار عن "1 بندقية خرطوش، 1طبنجة صوت معدلة، 1 فرد روسى، 4 فرد خرطوش، 21 طلقة مختلفة العيار، و20 قضية سلاح أبيض، وقضية تموين .

كما أسفرت عن ضبط 4 متهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وضبط 2 مراقب هارب، و17مسجل خطر، وضبط 65 هاربا من أحكام حبس و15 هارب من أحكام غرامات و3 هاربين من أحكام مخالفات، وضبط 12 هارب من احكام جنايات منهم " 3 مؤبد"5 حكم مجمع بإجمالى 118 حكم، وضبط 45 قضية جنح مرور، و11 قضايا اشغال طريق، و10 بائع متجول، و6 إدارة منشأة بدون ترخيص.