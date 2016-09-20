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تحرير 12 محضرًا لمحال تبيع كروت الشحن أزيد من السعر المقرر فى بنى سويف

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تحرير 12 محضرًا لمحال تبيع كروت الشحن أزيد من السعر المقرر فى بنى سويف تحرير 12 محضرًا لمحال تبيع كروت الشحن أزيد من السعر المقرر فى بنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، من تحرير 12 محضرًا لمحال تجارية تبيع كروت شحن "الموبايل" أزيد من السعر المقرر.

وتمكنت الحملة التى قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث، وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، والرائد أحمد على وكيل القسم، ومحمد صلاح مفتش الرقابة التموينيه، من تحرير محضر حمل رقم 18231 جنح مركز بنى سويف ضد صاحب أحد المحلات بمدينة بنى سويف لبيعة كروت الشحن بأزيد من السعر الرسمى.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 محلات تبيع كروت الشحن بازيد من السعر الرسمى بمدينة الواسطى، وتم تحرير محاضر لها حملت ارقام 20473 ، 20472 ، 20475 ، 20482 ، 20482 ، 20484 جنح مركز الواسطى، وضبط 5 محلات آخرى بمركز أهناسيا وتحررت لها محاضر حملت أرقام 13182 ، 13183 ، 13184 ، 13185 ، 13186 جنح مركز أهناسيا.


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