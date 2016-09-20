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وزير الخارحية يشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا بنيويورك

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وزير الخارحية يشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا بنيويورك وزير الخارحية يشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا بنيويورك

وزير الخارجية سامح شكري

شارك وزير الخارحية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا على مستوى وزراء الخارجية، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارحية، إن الاجتماع تركز على مناقشة اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا، وكيفية إعادة تثبيته، لاسيما بعد تعدد حالات خرق الاتفاق.

وعكست المناقشات الدعم الكامل الذي يقدمه أعضاء المجموعة للتعاون والتشاور القائم بين الولايات المتحدة وروسيا لضمان تثبيت اتفاق وقف إطار النار باعتباره الخطوة الأولى الرئيسية، لاستئناف المفاوضات السياسية، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على ضرورة استئناف المحادثات السياسية في أسرع وقت، وعدم إمكانية إضاعة المزيد من الوقت انتظارًا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، كما أكد على مزيدًا من الجهد لابد أن يبذل من القوى الكبرى لاستهداف العناصر والتنظيمات الإرهابية في سوريا دون تمييز.

وقد اتفق المشاركون علي معاودة اللقاء نهاية الأسبوع الجاري في نيويورك.

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