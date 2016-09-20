أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عربي يقبل رشى لتمرير معاملات في أبوظبي

Google+ Print
عربي يقبل رشى لتمرير معاملات في أبوظبي عربي يقبل رشى لتمرير معاملات في أبوظبي

نظرت المحكمة في قضية اتهام مهندس عربي "63 عاماً" يعمل في بلدية أبوظبي، تتهمه النيابة العامة، بتقاضي رشى مالية عبارة عن رواتب شهرية، ونسب مالية تقدر بـ 20% من قيمة عقود المشاريع التي ينجح في تمريرها للشركات بطرق غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الفساد في شرطة ابوظبي، يفيد بوجود شخص متورط في تمرير مشاريع بملايين الدراهم إلى شركات مقابل حصوله من تلك الشركات على نسبة 20% من قيمة العقد فضلاً عن تخصيص راتب شهري يقدر بنحو 15 الف درهم طوال فترة عمل المشروع.

وعلى الفور قامت الاجهزة الأمنية بإعداد كمين، تمكنت على إثره من ضبط المتهم، بعد تسلمه المبالغ المالية، وإحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة، استكمالاً لإجراءات التحقيق في الواقعة، حيث اعترف المتهم خلال استجوابه باستغلال وظيفته لمنافع شخصية، وقبوله الرشوة المالية، نظير تمرير معاملة "تحليل مكونات تربة" في مختبر حكومي.

وخلال الجلسة عرضت المحكمة على المتهم قرصاً مدمجاً، تم خلاله تصوير واقعة الرشوة، وتم عرض الفيديو المصور بالمحكمة، والذي أظهر اعتراف المتهم بتمرير أكثر من 9 مشاريع تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 50 مليون درهم، خلال الفترة الأخيرة، مقابل حصوله على نسبة 20% من قيمة العقود.
> وأنكر المتهم أنه طلب الرشوة، وأن المبالغ المالية المضبوطة معه من قبل أجهزة الشرطة، حصل عليها مقابل تقديمه خدمات استشارية، مدعياً ان كافة المعلومات والتفاصيل التي وردة في الشريط جاءت عامة ودون تفصيل بهدف الإيقاع به.

لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل للتعقيب على ما تضمنه القرص المدمج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية