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فيديو.. «النهار ONE» تعرض برومو الموسم الثالث من «الفرنجة»

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فيديو.. «النهار ONE» تعرض برومو الموسم الثالث من «الفرنجة» فيديو.. «النهار ONE» تعرض برومو الموسم الثالث من «الفرنجة»

لوجو برنامج الفرنجة

نشر الحساب الرسمي لقناة النهار ONE – على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” – برومو الموسم الثالث من برنامج “الفرنجة”، الذي يقدمه الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.

وبدأ البرومو بظهور البعض ممن مثلوا دور مقدمي نشرات الأخبار، وهم يكشفون كيف “تغير العالم والتاريخ” على أيدي مقدمي “الفرنجة”.

ويظهر في البرومو، بعض الموضوعات التي سيناقشها البرنامج، مثل “استخدام الأطفال في التسول”، و”المحسوبية”، واستخدام مكبرات الصوت بشكلٍ غير قانوني.

ويستمر البرنامج في استضافة بعض الشخصيات العامة – خلال حلقاته – حيث ظهر الإعلامي أكرم حسني، في شخصية “سيد أبو حفيظة”، الذي يُقابل الثلاثي في الغربة، بينما لم تعلن القناة بعد عن موعد العرض، مكتفية بكلمة “قريبًا على النهار ONE”.

برومو الموسم الثالث من برنامج الفرنجة المذاع على شاشة النهار ONE..

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