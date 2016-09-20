برلمانيون كويتيون يطلبون جلسة طارئة لبحث زيادة أسعار البنزين

تقدم 28 نائبًا كويتيًا، اليوم الثلاثاء، بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة، قصد مناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، على باقي الأسعار والمواطنين.

وطالب النواب الذين يعارضون زيادة أسعار البنزين، بمعرفة الأسباب التي جعلت الحكومة تستعجل باتخاذ القرار.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، على تأجيل اتخاذ القرار لأجل دراسته وبحث بدائل ممكنة للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم.

وبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار البنزين، بداية سبتمبر الجاري، ووصلت الزيادة في الأسعار إلى 84 بالمئة بالنسبة إلى البنزين عالي الجودة.

وتراهن الحكومة الكويتية على خفض العجز في الميزانية العامة الناجم عن هبوط أسعار النفط، من خلال تقليص الدعم ورفع الأسعار.