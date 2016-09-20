الجمعية العمومية للنقض توزع جدول أعمال العام القضائي الجديد

انعقدت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، بدار القضاء العالي – وسط البلد، حسبما أفاد مراسلنا.

وبدأ انعقاد الجمعية العمومية – عقب اكتمال النصاب القانوني لها، بعد مد فترة التصويت للحضور ساعة – لتبدأ في الثانية عشر ظهرًا، وانتهت في الثانية والنصف.

وتم توزيع جدول أعمال العام القضائي الجديد – خلال الجمعية العمومية – والمقرر له أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

كما تم الانتهاء من الترشيحات الخاصة بنواب محكمة النقض والدوائر والأمور المتعلقة بالمكتب الفني للمحكمة، فضلًا عن اعتماد ترقية 28 مستشار جديد بها، إلى درجة نواب لرئيسها، وتوزيع العمل عليهم.

وقررت الجمعية العمومية، اعتماد تفويض رئيسها بصفته في ما فوض فيه رؤساء المحكمة السابقين من أمور عاجلة.