أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجمعية العمومية للنقض توزع جدول أعمال العام القضائي الجديد

Google+ Print
الجمعية العمومية للنقض توزع جدول أعمال العام القضائي الجديد الجمعية العمومية للنقض توزع جدول أعمال العام القضائي الجديد

محكمة النقض – أرشيفية

انعقدت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، بدار القضاء العالي – وسط البلد، حسبما أفاد مراسلنا.

وبدأ انعقاد الجمعية العمومية – عقب اكتمال النصاب القانوني لها، بعد مد فترة التصويت للحضور ساعة – لتبدأ في الثانية عشر ظهرًا، وانتهت في الثانية والنصف.

وتم توزيع جدول أعمال العام القضائي الجديد – خلال الجمعية العمومية – والمقرر له أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

كما تم الانتهاء من الترشيحات الخاصة بنواب محكمة النقض والدوائر والأمور المتعلقة بالمكتب الفني للمحكمة، فضلًا عن اعتماد ترقية 28 مستشار جديد بها، إلى درجة نواب لرئيسها، وتوزيع العمل عليهم.

وقررت الجمعية العمومية، اعتماد تفويض رئيسها بصفته في ما فوض فيه رؤساء المحكمة السابقين من أمور عاجلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا