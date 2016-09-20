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مستشفى الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية وجاهز للمقاولون

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مستشفى الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية وجاهز للمقاولون مستشفى الأهلي - السولية ينتظم في التدريبات الجماعية وجاهز للمقاولون

انتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وكان عمرو السولية قد اشتكى من الإصابة عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد بالجولة الأولى وخرج بديلا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وشارك السولية في التدريبات الجماعية للفريق بعد ا، أدى فقرات تأهيل بدني ساعده على التخلص من أثار الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات حسب رؤية حسام البدري مدرب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس.

وكان خالد محمود طبيب الأهلي قد حدد في وقت سابق موقف مصابي الأهلي قبل مباراة المقاولون بالدوري.(طالع التفاصيل)

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