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الأهلي: باسم علي لن يغيب شهرين.. ومدرب الأحمال بريء

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الأهلي: باسم علي لن يغيب شهرين.. ومدرب الأحمال بريء الأهلي: باسم علي لن يغيب شهرين.. ومدرب الأحمال بريء

أكد خالد محمود طبيب الأهلي على أن باسم علي ظهير الفريق الأيمن سيغيب لفترة بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط للإصابة.

وتعرض باسم للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال الدقائق الأولى من الفوز على الإسماعيلي 1-0 في افتتاح الدوري.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للمركز الإعلامي: "مندهش من الأخبار غير الدقيقة التي تم تداولها حول فترة غياب باسم، وليس صحيحاً على الإطلاق غيابه لمدة شهرين".

وأوضح "فترة غياب باسم تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط، يمكنه بعدها المشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية".

وأكد الطبيب أن باسم لم يشكو من أي آلام في الخلفية خلال عمليات الإحماء التي سبقت المباراة، وأن إصابته ليس لها علاقة أيضا بالأحمال البدنية التي خضع لها اللاعبون في معسكر الإعداد.

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