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أجاي: جاهز للمشاركة مع الأهلي في أي وقت

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أجاي: جاهز للمشاركة مع الأهلي في أي وقت أجاي: جاهز للمشاركة مع الأهلي في أي وقت

قال جونيور أجاي مهاجم الأهلي إنه واثق في الحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة للمشاركة وإثبات قدراته مشيرا إلى أنه جاهز في أي وقت للعب.

واستبعد حسام البدري أجاي من قائم الأهلي في مباراته الأولى بالدوري المصري ضد الإسماعيلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وصرح أجاي للصحفيين: "أنا واثق في الحصول على فرصة والمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم "أنا سعيد للغاية بالتدرب وسط مجموعة من أفضل اللاعبين في وأبذل قصارى جهدي خلال التدريبات لكي أصبح جاهزا عند الدفع بي في المباريات للحفاظ على ثقة الجهاز الفني والدخول في حساباته".

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.

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