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أحمد حسن: على الزمالك واتحاد الكرة احترام قرار التظلمات بشأن مستحقاتي

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أحمد حسن: على الزمالك واتحاد الكرة احترام قرار التظلمات بشأن مستحقاتي أحمد حسن: على الزمالك واتحاد الكرة احترام قرار التظلمات بشأن مستحقاتي

أصدر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق بيانا طلب فيه من نادي الزمالك احترام قرار لجنة التظلمات بأحقيته في الحصول على مستحقاته المادية من النادي.

وقضت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية نجم الزمالك السابق في الحصول على مليون و500 ألف قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وكانت إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية أحمد حسن قائد منتخب السابق في الحصول على مليون و500 ألف جنيه من ناديه الزمالك، لكن النادي الأبيض قرر التظلم.

وجاء في البيان:

بعد صدور قرار من لجنة التظلمات بأحقيتي في مستحقاتي المادية لدى نادي الزمالك من لجنة التظلمات تأكيدا لقرار لجنة شئون اللاعبين، أتمنى من إدارة نادي الزمالك أن تنصاع لقرار لجنة شئون اللاعبين ولجنة التظلمات.

بداية لم أكن أنوي التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك نظرا لاحترامي لجماهير النادي ولكني حاولت مرارا وتكرارا التوصل إلى حلول ودية احتراما لنادي الزمالك وجماهيره ولكن قوبلت المحاولات بتعنت وتجاهل للأمر من مسؤولي نادي الزمالك، وهو ما اضطرني لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد صدور القرار أتمنى من إدارة نادي الزمالك أن تحترم هذا القرار وتنفذه كما أطالب اتحاد الكرة الجديد إذا أراد أن يرسخ المبادئ وتحقيق المساواة بين الجميع عليه تنفيذ قرار لجنتي شئون اللاعبين والتظلمات حتى يكون هناك مساواة بين الجميع في تنفيذ القرارات وذلك إذا أردنا وجود اتحاد كرة قوي يفعل القوانين واللوائح.

وفي النهاية أتمنى التوفيق للاعبي وجماهير نادي الزمالك في مشواره الإفريقي خلال الفترة المقبلة.

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