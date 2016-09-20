الأهلي يحي ذكرى ثنائي المركز الإعلامي الراحل

أحيا النادي الأهلي ذكرى وفاة محمد جابر وعلاء محمود اللذان كانا يعملان بالمركز الإعلامي للقلعة الحمراء، كما أنهما أسسا الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي "ترحل الأجساد وتبقى الذكرى العطرة، رحم الله الفقيدان ونحتسبهما عند الله من الشهداء".

وكان محمد وعلاء قد توفيا في سبتمبر 2014 بعد أن لقيا مصرعهما غرقا في مرسى مطروح.

وواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في أولى جولات الدوري المصري الممتاز وفاز بنتيجة 1-0.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس.