لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب تطالب بعودة الجماهير خلال 3 أشهر

أصدر محمد فرج رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بيانا رسميا يطالب من خلاله بضرورة عودة الجماهير للمدرجات في مختلف الملاعب خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

وقال محمود حسين وكيل اللجنة والمتحدث الرسمي إن اللجنة طالبت بضرورة صدور القرار الحاسم بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم خلال الفترة المحددة وعلى وجه السرعة.

وأوضح وكيل اللجنة أن الجهات المعنية مطالبة بتنفيذ الاشتراطات التي طلبتها النيابة العامة في الملاعب واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة عناصر المنظومة الرياضية.

وتقام مباريات الدوري المصري الذي لعبت منه الجولة الأولى بدون حضور جماهيري.

وتبدأ الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس بمواجهة طنطا ضد أسوان.