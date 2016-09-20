أرقام في الجول تجيب - هل غاب التعاون بين مؤمن ومعلول ضد الإسماعيلي

الحديث عن غياب التعاون بين مؤمن زكريا وعلي معلول في مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، تكشف أرقام FilGoal.com حقيقته.

مؤمن قاد الجبهة اليسرى للأهلي ضد الإسماعيلي في افتتاح الدوري مع التونسي علي معلول.

وتكشف الأرقام أن عدد التمريرات بين مؤمن زكريا وعلي معلول كان ثاني أعلى رقم في الملعب.

ومرر زكريا الكرة إلى معلول 13 مرة، واستلمها من الظهير التونسي 7 مرات.

فيما كان أكبر عدد من التمريرات بين لاعبين من سعد الدين سمير إلى حسام عاشور، حيث مرر له الكرة 17 مرة.

وبشكل عام، استلم معلول الكرة من زملائه 30 مرة، وأرسل 4 كرات عرضية.

فيما استرجعها الظهير التونسي بنفسه 10 مرات.

أين استلم معلول الكرة: