7 علامات تؤكد أنك تعيش حياتك بشكل غير صحى

كثير من الأشخاص لا يذهبون إلى الطبيب إلا عند الشعور بألم مبرح أو يتعرضون لإصابة بالغة، على الرغم من أنهم يعيشون حياة غير صحية وتظهر عليهم كثير من الأعراض التى تؤكد ذلك، وتؤكد وجود أمراض مخفية يجب عليهم التصدى لها والحصول على علاجات سريعة ويقدم موقع "besthealthmag" 5 علامات يجب ملاحظتها:

1- المعدة المتضخمة

قد يتعرض الفرد من فترة إلى أخرى إلى انتفاخ اثر تناول نوع من الأطعمة صعبة الهضم مما يترتب تضخم بالمعدة، إلا أن خبير التغذية "جوى مكارثى" يؤكد أن هناك خللا فى عمل المعدة وأنها مصابة بحساسية ضد بعض الأكلات أو أغلبها ويجب تلقى العلاج المناسب.

2- الشخير أثناء النوم

علو صوت النائم بالشخير أكبر دليل على وجود مشكلة صحية تتعلق بالتنفس أو الحجاب الحاجز وهنا يجب أن استشارة الطبيب على الفور.

3- غازات المعدة

شعور الفرد بكثرة الغازات فى الأمعاء يدل أن هناك مشاكل تتعلق بعملية الهضم، وأنه ممن يعانون من متلازمة القولون العصبى، وعليهم تناول الأطعمة الصحية وفى الأغلب يجب على هؤلاء الأفراد جعل الخضروات والفواكه من الأكلات الرئيسية لهم لأنها تساعد على تهدئة المعدة والحفاظ على عملها بصورة صحيحة.

4- الشعور بالإرهاق الدائم

على الرغم من النوم أكثر من 8 ساعات وعدم القيام بأى مجهود يشعر الفرد بأنه منهك القوى، وليس لدية طاقة للقيام بأعمال اليوم البسيطة، وهذا يكون بمثابة دليل واضح على أن الفرد يعانى من مشاكل صحية.

5- القلق وعدم القدرة على النوم

الأرق وعدم القدرة على الخلود إلى النوم فى المساء من الأمور التى تشير أن الفرد يعانى من مشاكل صحية، تجعله غير قادر على النوم وهنا عليهم استشارة الطبيب وعدم اللجوء إلى المهدئات أو المنومات.

6- رائحة الفم الكريهة

على الرغم من عدم تناول الثوم أو البصل، وحرص بعض الأفراد على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط إلا أن رائحة كريهة تفوح من أفواههم وهذا دليل على أن هناك مشكلة صحية لديهم فى المعدة.

7- الصداع المنتظم

الصداع ليس مرضا فى حد ذاته ولكنه إشارة تدل على وجود مرض خفى، وعند حدوث نوبات من الصداع بشكل متكرر وفى أوقات متقاربة يجب البحث وراء السبب.