تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

واصلت البورصة المصرية الحركة العرضية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة 0.94 % ليسجل 8048.69 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.35 % مسجلا 1350.85 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.22 % ليبلغ مستوى 8077.24 نقطة.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.29 % ليبلغ مستوى 350.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.11 % مسجلا 801.99 نقطة.

وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.7 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق مسجلة 413.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 408.8 مليون جنيه.