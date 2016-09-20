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تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

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تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

البورصة المصرية – أرشيفية

واصلت البورصة المصرية الحركة العرضية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة 0.94 % ليسجل 8048.69 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.35 % مسجلا 1350.85 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.22 % ليبلغ مستوى 8077.24 نقطة.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.29 % ليبلغ مستوى 350.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.11 % مسجلا 801.99 نقطة.

وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.7 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق مسجلة 413.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 408.8 مليون جنيه.

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