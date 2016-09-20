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كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

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كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور شريف عبد الحق عميد كلية الزراعة على انتهاء الكلية من استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد وان هذا العام يعد العام الدراسي الأول للكلية بعد حصولها على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة مما يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجميع بالكلية لكي تظهر بمظهر مشرف ينعكس على أداء أعضاء هيئة التدريس لتخريج دفعات مميزة من الطلاب لديهم القدرة على المنافسة في سوق العمل و تلبية احتياجات المجتمع الخارجي فى ظل اتجاه الدولة الى تنمية محور قناة السويس و المشاريع القائمة عليه

وأضاف عميد الكلية انه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة فى مباني ومدرجات ومعامل الكلية كما تم الانتهاء من الجداول الدراسية لجميع الفرق و الانتهاء من خطابات الانتدابات للسادة أعضاء هيئة التدريس كما تم عقد اجتماع مع رؤساء الأقسام المختلفة تم شرح خطة الكلية أثناء الفصل الدراسي الأول حيث تم التأكيد على أن تشمل المحاضرة الأولى ملخص لتوصيف المقرر والهدف من دراسته والكتب والمراجع المختلفة

وأوضح الدكتور شريف عبد الحق انه تم تشكيل لجنة لاستقبال الطلاب تقوم بأعداد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد حيث يتم عرض فكرة عامة عن الكلية واللوائح ومواعيد الامتحانات والأنشطة المختلفة و أماكنها وأماكن المراقبة الطبية و خدماتها كما تساعدهم في استكمال ملفاتهم و تم تخصيص مكتب لاستقبال الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة يجلس فيه الطالب ويقوم احد أعضاء المكتب بإنهاء أي إجراء خاص به داخل الكلية كما تم تخصيص طرق وممرات ودورات مياه خاصة بهم

وقالت الدكتورة إيمان مغازى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان كلية الزراعة تعد من الكليات العملية تعتمد فيها الدراسة في المقام الأول على الجانب العملي حيث أنهت المزرعة استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد كما استعدت باقي الوحدات ذات الطابع الخاص مثل مركز الألبان و مركز الأسماك و مركز النحل و وحدة تدوير المخلفات الصلبة الكل استعد للدروس العملية للطلاب من اجل إعدادهم على أحسن وجه لتحسين العملية التعليمية بالكلية

وأوضح الدكتور ناصر مندور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الكلية بها العديد من البرامج الدراسية المميزة فبالإضافة الى الزراعة العادية يوجد برنامج الهندسة الزراعية و برنامج إدارة المشروعات كما يوجد برنامج سلامة الغذاء وهو برنامج مميز بمصروفات خاصة تتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية يحصل خلاله الخريج على درجة البكالوريوس في السلامة الغذائية الدراسة به بنظام الساعات المعتمدة

كما أن مجالات العمل للخريجين : مصانع الأغذية والألبان - وزارة الصحة ( المعامل والمختبرات ) - وزارة البيئة - أجهزة حماية المستهلك - وزارة الزراعة - إدارة التغذية فى المستشفيات و المطاعم و المدارس و الجامعات - وزارة التربية والتعليم - وزارة الصناعة ( هيئة التوحيد القياسي ) - وزارة والتجارة الخارجية - جهاز الرقابة على الصادرات والواردات - العمل بالدول العربية وغيرها من الدول التى تتطلب الإلمام باللغة الانجليزية فى الخريجين

تعليقات الصور

1-  الدكتور غراب  يتفقد كلية الزراعة

2-  رئيس الجامعة مع العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس

3-  مبنى كلية الزراعة

4-  الكلية استعدت للعام الجديد


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