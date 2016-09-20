جامعة طنطا تعلن انتهاء استعدادتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد

أعلنت جامعة طنطا برئاسة الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة عن انتهاء الجامعة من استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

وأكد"سالم" أنه تم تطوير مدخل المجمع الطبي من ناحية كفر عصام، ومدخل مجمع الكليات بسبرباي من ناحية محلة منوف لتحقيق سهولة في حركة الدخول والخروج للطلاب والمركبات ، توفير 2 طفطف لنقل الطلاب مجاناً داخل مجمع الكليات بسبرباي وذلك لطول المسافة بين المداخل والكليات ، رصف الطرق العمومية بمجمع الكليات بسبرباي وجارٍ استكمال رصف طريق الجهة البحرية خلف كليات الهندسة والزراعة والحقوق والآداب وإنشاء وحدة إطفاء بالجامعة لتأمين منشآت الجامعة بالمدن الجامعية والكليات على مدار 24 ساعة وذلك بالمدينة الجامعية بسبرباي.

وأضاف "سالم" أنه يتم عمل النظافة الدورية وقص الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء بالمجمعات والكليات حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للجامعة ، تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية لمتابعة ما تقدمه منافذ كافيتريات الجامعة من ناحية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والالتزام بالأسعار.

بالإضافة إلى التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بتأمين مجمعي سبرباي والمجمع الطبي بـ5مولدات كهرباء لتلافي تعطيل العملية التعليمية بالجامعة حال انقطاع التيار الكهربائي والتغلب على مشكلة زيادة كثافة الاعداد الطلابية من خلال المدرجات المركزية التي تعمل كمجمعات نظرية أولاستيعاب طلاب الكليات التي ليس لها مدرجات مثل كليات الحقوق والطب والتربية الرياضية، أو الكليات التي بها مدرجات ولكنها لا تكفي لتغطية الزيادة المضطردة للأعداد الطلابية كما تم التنسيق لاشغالات المدرجات المركزية بطريقة التدوير بين العشر كليات لاستيعاب احتياجاتها حيث أنها تعمل جميع أيام الأسبوع.

بالإضافة إلى استمرار أعمال الصيانة والترميم بالكليات والمدرجات وتجهيزها بالأجهزة السمع بصرية وعرض البيانات واستبدال نظم الإضاءة التالفة وعمل الصيانة لدورات المياه مع توفير سبل الحماية المدنية وتزويدها بطفايات الحريق.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من توزيع مقررات المناهج الدراسية، واعتماد الجداول الدراسية وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام التام بالمقررات الدراسية والجداول المعتمدة، والالتزام بخطة الدراسة الواردة بأحكام اللائحة الداخلية لكل كلية.

وأكد أنه تم التنبيه على رؤساء الأقسام أنه في حالة عدم وجود متخصص من أعضاء هيئة التدريس بالقسم يتم ندب عضو هيئة تدريس متخصص من داخل الأقسام العلمية الأخرى بذات الكلية، أو من داخل الكليات الأخرى بالجامعة، أو من الكليات التابعة للجامعات الأخرى على أن يتم ذلك في موعد غايته أسبوعين من بدء الدراسة ويراعى في ذلك تطبيق القواعد التي أقرها مجلس الجامعة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم التنبيه على الكليات والأقسام اعتماد المحتوى العلمي للكتاب الجامعي قبل البدء في طباعته على أن يتم الطبع في موعد أقصاه شهر من بداية الفصل أو العام الدراسي، وأن يتم الالتزام من جانب أعضاء هيئة التدريس بتسعير الكتاب طبقاً للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة وفقاً لعدد الساعات النظرية وعدد الطلاب الذين يدرسونه وعدد ملازم الكتاب، ومدة التدريس المقررة.

وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التعاقد لبيع الكتب الجامعية من خلال جهاز دعم وتوزيع الكتاب الجامعي لإتاحة الفرصة للطلاب من الاستفادة من الدعم الذي يقرره مجلس الجامعة في سعر الكتاب مع توفير منافذ داخل الكليات للتوزيع تلافياً لتعرض الطلاب لأي مضايقات في الحصول عليه.

وعن الطلاب الجدد أكد رئيس الجامعة أنه تم إنهاء كافة المعاملات للطلاب الجدد المقبولين بكليات الجامعة وتوزيعهم على الشعب والتخصصات الدراسية مع الاستمرار في تحصيل الرسوم والمصروفات واستيفاء الأوراق للإقامة بالمدن الجامعية لهم وكذا إجراءات الكشف الطبي المؤهل للإقامة بالمدن الجامعية. والإعلان لهؤلاء الطلاب عن البرامج الخاصة المميزة لتلك الكليات وتعريفهم بما تتحه من فرص متميزة لهم بسوق العمل.