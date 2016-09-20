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ضبط 50 طن بترول خام استولى عليها سائق بالسويس

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ضبط 50 طن بترول خام استولى عليها سائق بالسويس ضبط 50 طن بترول خام استولى عليها سائق بالسويس

>السويس - سيد نون

أحبطت مباحث السويس تهريب كمية كبيرة من البترول الخام، استولى عليها لصوص من أحد الخطوط المغذية لمستودعات المواد البترولية فى السويس، وتم ضبط المتهم وأحاله اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس للنيابة.

كانت معلومات قد وردت العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد بتردد عنصرين إجراميين على مكان خطوط البترول الكائنة بعجرود، وسرقة كميات من الخام.

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن سائق شاحنة بمعاونة لص آخر يتواجدان بالمنطقة من وقت لأخر للسرقة من خط البترول الخام الممتد من مقر الشركة فى السويس للمستودعات بعجرود.

وتم إعداد كمين للمتهم، وتم ضبطه خلال قيادة سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية بلغت 50 طنا من خام البترول، واعترف المتهم أنه قام بتركيب محبس على خطوط شركة أنابيب البترول وسرق الخام، وكان يعتزم بيعها بالسوق السوداء.


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