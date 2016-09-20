مباحث القاهرة تضبط هاربا من أحكام حول مسكنه لمصنع أسلحة آلية بالمرج

وجه رجال مباحث القاهرة ضربة قوية لتجار الأسلحة بأن تمكنوا من القبض على عاطل هارب من أحكام قضائية لقيامه بتحويل مسكنه بمنطقة المرج، لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتم ضبط أسلحة وذخيرة وأدوات التصنيع، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات مفادها أن "وليد.ح.ع" 46 سنة عاطل والمحكوم عليه فى 9 أحكام حبس جزئى "مبانى، تبديد" بإجمالى حبس 10 سنوات، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه والاتجار فيها.

ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين صحة المعلومات، ووجه بسرعة إعداد الأكمنة واستهدافه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وعثر داخل مسكنه على بندقية آلى، ومسدس صوت، و53 طلقة، وخزينة بندقية آلية عيار محلية الصنع.

كما تم ضبط جسم سلاح آلى غير مكتمل الأجزاء تحت الصنيع و2 ماسورة سلاح آلى و2 كتلة ترباس خاصة بالأسلحة الآلية، و2 قطعة حديد صلب تستخدم فى تصنيع جسم السلاح، كما تم ضبط أدوات تصنيع عبارة عن 4 حجر جلخ صغير، و3 "كيس بنط"، فرشة حديد، تليسكوب.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24660 لسنة 2016م، جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.