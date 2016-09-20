النيابة تعاين جثة عثر عليها بوسط الأراضى الزراعية بأوسيم

انتقلت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة بدر مروان، رئيس النيابة، إلى مسرح العثور على جثة وسط الأراضى الزراعية بأوسيم لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة الجثة .

وكشفت المناظرة التى أجراها مصطفى عبد العزيز مدير نيابة الحوادث أن الجثة لرجل فى العقد الثالث من العمر يرتدى جلبابا ولا يحمل أوراقا ثبوتية تكشف عن هويته، كما تبين أنه مصاب بـ13 طعنة فى الرقبة والصدر والبطن .

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العاملين بالأراضى الزراعية هم من عثروا على الجثة وأبلغوا الشرطة ولم يتعرف عليه أى منهم ، وتلقى اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة ملقاة وسط الزراعات بمنطقة أوسيم وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث لكشف ملابسات الحادث وهوية المجنى عليه والجناة .