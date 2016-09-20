«رياضة النواب» تكرم أبطال الأولمبياد والبارالمبية وتطالب بإقامتهما بمصر ٢٠٢٨

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الثلاثاء، تكريم الحاصلين على ميداليات فى دورتى أولمبياد ريو دى جانيرو، ودورة الألعاب البارالمبية.

وأكد رئيس اللجنة فرج عامر، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مخاطبة رئيس مجلس النواب لتكريم الأبطال المصريين بالدورتين تحت قبة البرلمان أثناء انعقاد الجلسات.

وطالبت اللجنة وزارة الشباب والرياضة لمطالبتها بمساواة مكافآة الفائزين بميداليات البارلمبية بنظرائهم من الأولمبياد كلن حسب ميداليته.

وفى هذا السياق، طالبت اللجنة الحكومة بتنظيم الدورة الأولومبية ٢٠٢٨ خاصة وأنه طبقا للجنة الأولمبية الدائمة قررت إقامتها فى القارة الأفريقية.

وأكدت اللجنة أن تنظيمها سيعود على مصر بمكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة.