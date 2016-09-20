أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العصار يبحث مع وزير النقل اللاتفي التعاون في تصنيع عربات القطارات

Google+ Print
العصار يبحث مع وزير النقل اللاتفي التعاون في تصنيع عربات القطارات العصار يبحث مع وزير النقل اللاتفي التعاون في تصنيع عربات القطارات

اللواء محمد العصار

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم الثلاثاء، وزير النقل لدولة لاتفيا أولديس وجوليس، بمقر ديوان عام الوزارة .

وبحث الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين ولاتفيا فى مجالات التصنيع المشترك لعربات السكك الحديدية لصالح الاستخدام المحلى والتصدير.

واستعرض العصار الإمكانيات الموجودة في شركات الإنتاج الحربي، والتى تؤهلها لتكون شريكا قادرا على تحقيق التصنيع المشترك فى مصر بكفاءه عالية.

وأشاد اوجوليس بإمكانيات الإنتاج الحرب المتطورة وعن استعداده لتقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازم، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المصرية فى لاتفيا خاصة بمجال تصنيع وصيانة عربات السكك الحديدية.

وفي نهايه اللقاء، رحب الجانبان بهذا التعاون الذي يعد تأكيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين.

 أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم