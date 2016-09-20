العصار يبحث مع وزير النقل اللاتفي التعاون في تصنيع عربات القطارات

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم الثلاثاء، وزير النقل لدولة لاتفيا أولديس وجوليس، بمقر ديوان عام الوزارة .

وبحث الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا فى مجالات التصنيع المشترك لعربات السكك الحديدية لصالح الاستخدام المحلى والتصدير.

واستعرض العصار الإمكانيات الموجودة في شركات الإنتاج الحربي، والتى تؤهلها لتكون شريكا قادرا على تحقيق التصنيع المشترك فى مصر بكفاءه عالية.

وأشاد اوجوليس بإمكانيات الإنتاج الحرب المتطورة وعن استعداده لتقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازم، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المصرية فى لاتفيا خاصة بمجال تصنيع وصيانة عربات السكك الحديدية.

وفي نهايه اللقاء، رحب الجانبان بهذا التعاون الذي يعد تأكيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين.

أ ش أ