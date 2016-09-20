«النواب» يرسل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن صوامع القمح إلى النيابة الإدارية

أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، لاتخاذ اللازم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق “مصر– إسكندرية” الصحراوي، إلى التحقيق، والتي كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب.

وكلف رزق، المكتب الفني بسرعة انجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية، حين كلف المستشار عصام المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل فريق قضائي للتحقيق، تحت إشراف المستشارة رشيدة محمد أنور، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي، تمثلت في اثبات مخزون وهمي للقمح يُكلف الدولة ما يقرُب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب في ذلك التلاعب.

يذكر أن نظر مجلس النواب – بجلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق الـ 29 من أغسطس الماضي – تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التلاعب في توريدات القمح وما شابه من إهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حين قرر المجلس إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ اللازم.