«المركزي»: سداد مستحقات شركات الطيران الأجنبية وفق جدول زمني محدد

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن البنك يسدد بشكل منتظم كافة مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر وفق جدول زمني محدد.

ونفى تعليق شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) رحلاتها الى القاهرة بسبب فرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر.

وأشار المصدر إلى أن السبب الحقيقي وراء تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها الى القاهرة اعتبارا من مطلع يناير المقبل هو توقيع اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) لنقل ركابها الى القاهرة.

وأضاف أن اتفاق الشراكة بين الخطوط الهولندية والفرنسية هو السبب الحقيقي وراء تعليق الرحلات الى مصر، حيث أن الخطوط الفرنسية ستكون بديلا للخطوط الهولندية من خلال رحلاتها اليومية من باريس الى القاهرة.

وأوضح أن “اير فرانس” ستستغل فرصة إقامة معرض “توب ريسا أي أف تي أم” في نسخته الـ38، للاعلان عن بداية رحلاتها بوينج 787 بين مطاري شارل ديجول والقاهرة بداية من يناير 2017 وهو نفس موعد تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها الى القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية ستسير رحلاتها الى القاهرة عبر أحدث طائراتها المزدودة بكابينات درجة الأعمال بحوالي 30 مقعدا، والدرجة السياحية الممتازة بنحو 21 مقعدا،و الدرجة السياحية بنحو 225 مقعدا.

وأوضح المصدر، أن الخطوط الفرنسية ستبدأ رحلاتها يومي 7 و8 يناير المقبل بعدد أربع رحلات ذهابا وعودة وستتيح التذاكر للحجز في مستهل شهر ديسمبر القادم.

وكانت الخطوط الجوية الهولندية قد أعلنت الاسبوع الماضي تعليق رحلاتها الى القاهرة اعتبارا من السابع من يناير المقبل، وزعمت ان ذلك بسبب صعوبات تواجهها في تحويل العملة من مصر.

وأكد أن البنك المركزي ينفذ برنامجا محددا بالتنسيق مع الوزارات المعنية للوفاء بالالتزامات الخاصة بالنقد الاجنبي لشركات الطيران الاجنبية.

أ ش أ