بالصور.. بعد انتهاء أزمة رماثات مركب الصيد.. بدء موسم الصيد بخليج السويس

بدء موسم الصيد الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر بانطلاق 425 مركبا ولانشا وفلوكة صيد من ميناء الأتكة للصيد بالأدبية فى السويس عقب انتهاء أزمة رماثات النجاة التى اعتصم الصيادين بسببها داخل ميناء الصيد، وانتهت بتأجيل تنفيذ إلزام المراكب بالرماثات.

وقال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن مراكب الصيد بدأت بالفعل موسم الصيد بخليج السويس وخارج ووصل عددها إلى 425 مركب صيد تضم آلاف الصيادين بعد توقف أستمر أربعة أشهر.

وأشار بكرى أبو الحسن، أن نوعية المراكب التى انطلقت للصيد هى، 78 مركب صيد جرو 100 مركب شنشولا خارج خليج السويس و90 لانش صيد سنار بخليج السويس و245 فلوكة صيد.

وأوضح أبو الحسن، أنه يوم 20 أكتوبر القادم ستنطلق للصيد 28 مركب صيد شنشولا داخل خليج السويس، وكان ميناء الأتكة للصيد بالسويس شهد اعتصام الصيادين احتجاجا على عدم حصولهم على تصاريح بالصيد بسبب قيام التفتيش البحرى بمطالبتهم بوجود رماثات النجاة بالمراكب، وتم إنهاء الاعتصام عقب صدور قرار من وزير النقل بتأجيل الزام مراكب الصيد بالرماثات.