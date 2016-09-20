«حساسين» يستقبل نجوم «العاصمة 2» للاحتفال بإطلاق القناة

تنطلق قناة العاصمة 2 – السبت المقبل – تحت شعار “قادمون”.

ويُقيم سعيد حساسين، احتفالية خاصة مساء الجمعة، حيث يستضيف نخبة من نجوم قناة العاصمة 2 عشية انطلاقها.

ويستقبل حساسين – خلال الاحتفالية – نجوم القناة على الهواء، ومنهم:”جابر القرموطي، خالد الغندور، بثينة كامل، سيد علي، منى سلمان، رانيا هاشم، وغيرهم من النجوم”.

ومن المنتظر أن يطُل علينا الإعلامي والصحفي جابر القرموطي، عبر شاشة “العاصمة 2″، من خلال برنامج “مانشيت القرموطي”.

ويظهر “مانشيت القرموطي”، بديكور جديد ومختلف عن المانشيت القديم، حيث يناقش جميع القضايا والموضوعات الصحفية التي تُهم القارئ المصري.

يُذاع “مانشيت القرموطي” من السبت إلى الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ويترأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي محمد الجارحي.

ويقدم الكابتن خالد الغندور، برنامج التوك شو الرياضي – يوميًا – البرنامج من السبت إلى الأربعاء.

ومن المقرر أن يُذاع برنامج الغندور، في تمام العاشرة والنصف مساءً، ولمدة 3 ساعات حتى الواحدة والنصف صباحًا، حيث يتناول إلقاء الضوء على أهم الاخبار الرياضية المحلية والعالمية، فضلًا عن استضافة نجوم كرة القدم والألعاب الأخرى .

وتطل علينا الإعلامية مني سلمان – في الظهور الأول لها عبر شاشة العاصمة2 من خلال برنامج “451 فهرنهيت”- السبت المقبل من الأقصر.

ويذاع البرنامج في تمام الثامنة مساءً بشكلٍ يومي من السبت إلى الأربعاء.

وتعود الإعلامية بثينة كامل – عبر أمسية رائعة – من خلال برنامج “اعترافات بثينة” على شاشة “العاصمة 2″، حيث تناقش المشاكل الاجتماعية، فيما يقدم للمشاهدين مساحة للفضفضة والتواصل عن طريق البرنامج، والذي يُذاع يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

كما يعود الإعلامي سيد على، على شاشة “العاصمة 2″، حيث يقدم برنامجه الشهير “حضرة المواطن”، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المنتظر أن يُضاف إلى يومي الإذاعة يوم ثالث، يتضمن تقديم فقرة عن الناس المهمشة المنسية دائمًا.

وتطل علينا المذيعة رانيا هاشم – يوميًا – لتقديم برنامج التوك شو الصباحي.

يُذكر أنه تمت إذاعة بروموهات القناتين بصوت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر.