تقرير – يونايتد يستهدف ضم إيسكو في يناير

يجهز مانشستر يونايتد عرضا لضم إيسكو لاعب وسط ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميرور" فإن الدولي الإسباني يعد هدفا لجوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر الذي يرغب في تعزيز صفوف فريقه للمنافسة بقوة خلال الموسم الجاري.

وألمح التقرير إلى أن إيسكو قد يرحل إلى يونايتد بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان وجلوسه الدائم على مقاعد البدلاء.

وكان صاحب الـ24 عاما هدفا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لعدة أندية أبزرها مالاجا وتوتنام إذ أن الفريقين كانا يرغبان في استعارة اللاعب لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية المدة لكن الملكي رفض حسب تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية.

وشارك إيسكو خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بكل المسابقات كبديل لعب خلالها 110 دقيقة.