ريال مدريد يسعى لرقم قياسي في الليجا واستغلال قمة برشلونة-أتليتكو

(إفي): تنطلق الثلاثاء الجولة الخامسة من الليجا والتي تشهد لقاء قمة يجمع برشلونة حامل اللقب بأتليتكو مدريد في كامب نو، وآخر قوي لريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام فياريال ويبحث النادي الملكي من خلاله عن رقم قياسي جديد في عدد الانتصارات المتتالية، إضافة للقاء دربي أندلسي بين إشبيلية وريال بيتيس.

وتنطلق الجولة بمباراة مالاجا وإيبار، وتنتهي الخميس بلقاء فالنسيا وألافيس، وبينهما العديد من اللقاءات المثيرة.

فريال مدريد، متصدر البطولة منفردا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ولاس بالماس، سيخوض لقاء قويا أمام فياريال الذي حقق انتصارين متتاليين بعد بداية غير مطمئنة في الليجا بتعادلين.

ويمثل فريق المدرب فران إسكريبا خطورة على كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يأمل في تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، عبر الفوز الـ17 له في الليجا، حيث لايزال يتساوى مع رقم بيب جوارديولا مع برشلونة في موسم 2010-2011.

وينتظر "زيزو" عودة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل للتشكيل الأساسي في مباراة الأربعاء القادم، بعد غيابهما عن مباراة اسبانيول والتي انتهت لصالح الملكي بهدفين نظيفين محافظا على العلامة الكاملة (12 نقطة)، والتي اتضح منها امتلاك الفريق لقائمة واسعة من اللاعبين الذين يستطيع الاعتماد عليهم خلال موسم طويل ومكتظ بالمباريات.

وبعدها مباشرة، سيستضيف ملعب كامب نو موقعة مثيرة بين برشلونة وأتليتكو مدريد، في أول مواجهة هذا الموسم بين اثنين من أبرز المرشحين للقب.

وستقام المواجهة بين فريقين انتشيا مؤخرا في صعيد النتائج، فبرشلونة كان قد سقط في فخ الهزيمة بالجولة قبل الماضية أمام ألافيس، وأتليتكو كان قد تعادل في أول جولتين من الليجا.

ونجح فريق المدرب لويس إنريكي في التعافي من آثار الهزيمة المريرة على ملعبه بهدفين لواحد أمام ألافيس الصاعد حديثا للأضواء، بفوز كبير في معقله أيضا على سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا 7-0 وآخر في الليجا على حساب مضيفه ليجانيس 1-5 وذلك في حضور أساسي لثلاثي الهجوم الشرس "إم إس إن".

أما أتليتكو فهو يملك واحدا من العناصر الأكثر فعالية لبسط سحره وهو اللعب ككتلة واحدة يتميز بها فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، إضافة لـ"الرجلين ج" وهما جريزمان وجاميرو، المتألقين في الهجوم، يضاف إليهما عنصر الخبرة المطلوب والمتمثل في فرناندو توريس.

ويبدو أن الروخيبلانكوس تخطوا البداية الصعبة في الليجا، حيث حققوا بعدها ثلاثة انتصارات متتالية.

كما ستشهد الجولة أيضا مواجهة دربي أندلسي بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، إضافة لمواجهة لاتينية من نوع آخر بين مدربي الفريقين، الأرجنتيني خورخي سامباولي والأرجنتيني جوستافو بويت.

ولم يخسر إشبيلية أي مباراة في البطولة، فاز مرتين وتعادل مثلهما، وهو يرغب في الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية، أما بيتيس فخسر في مباراة وفاز في مثلها وتعادل في اثنتين، وهو يبحث عن مزيد من الاستقرار من بوابة الفوز على منافسه الأبدي.

فيما سيزور لاس بالماس، أحد الفرق البارزة هذا الموسم، ملعب ريال سوسيداد بهدف مواصلة نتائجه الرائعة، حيث يحتل حاليا الترتيب الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

بينما سيحل ألافيس ضيفا على فالنسيا في ملعب ميستايا، في لقاء يرغب في الخفافيش في الظفر بنقاطه الثلاثة ليحققوا اول نقاط لهم في البطولة.

في حين سيبحث أتليتك بلباو عن انتصار ثالث على التوالي في الليجا أمام مضيفه غرناطة، الذي لم يجن سوى نقطتين في البطولة، والذي بدا في حاجة لاضافة انتصارات إلى رصيده.

ونفس الأمر بالنسبة لمالاجا، الذي تعادل في مناسبتين وخسر في اخرتين، فهو يحتاج لانطلاقة جديدة في لاروزاليدا بالفوز على ايبار، الذي يقدم موسما جيدا، حصد فيه سبع نقاط ويأتي سابعا في جدول الترتيب.

فيما سيستقبل سيلتا، الذي حصد أولى نقاطه في بامبلونا، نظيره سبورتنج خيخون الذي يبحث هو الآخر عن أول انتصار له بالبطولة.

وستقام مباريات أخرى في نفس الجولة بين أوساسونا-اسبانيول وديبورتيفو-ليجانيس.