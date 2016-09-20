تقرير - توتنام يتمنى حظا سعيدا في إصابة كين.. قد يغيب شهرين

تلقى توتنام ضربة قوية بإصابة نجمه الأول هاري كين في مباراة سندرلاند والتي انتهت بفوز ديوك لندن بهدف دون رد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" فإن المهاجم الدولي الإنجليزي خضع للفحوصات يوم الإثنين وطمأنت توتنام أنه لا يعاني من أي كسور في كاحله، لكنه تعرض لتمزق قوي قد يغيب على أثره من 6 إلى 8 أسابيع.

وقد يعني هذا أن كين سوف يغيب عن المباريات الثلاثة المقبلة لتوتنام بدوري أبطال أوروبا ضد سيسكا موسكو وباير ليفكوزن الذي سيواجهه مرتين في ألمانيا وويمبلي، ودربي شمال لندن ضد أرسنال يوم 6 نوفمبر المقبل،

وحتى الآن لم تصدر النتيجة النهائية للفحوصات فحسب تقرير الصحيفة الإنجليزية قد يغيب اللاعب لـ10 أيام إن كان حظ الديوك وافرا وكان التمزق من الدرجة الأولى، لكن إن كان سيئا وجاء التمزق من الدرجة الثالثة فالمدة ستصبح أربعة أشهر.

ويغيب كين أيضا عن مواجهات إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد مالطا وسلوفينيا ومباراة سكوتلندا.

وشارك كين خلال الموسم الجاري مع توتنام في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.