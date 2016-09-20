رئيس روما: أتمنى بقاء سباليتي لأطول فترة ممكنة.. ولم أنتقد ريتزولي

قال جيمس بالوتا رئيس روما إنه يتمنى بقاء لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق معه لفترة طويلة مشيرا إلى أنه يثق في قدرات فريقه، ونفى مهاجمته لنيكولا ريتزولي حكم مباراة فريقه السابقة بالدوري.

وكان روما قد خسر بنتيجة 1-0 من نظيره فيورنتينا بالدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وصرح بالوتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية:"أتمنى أن يستمر معنا سباليتي لفترة طويلة قدر الإمكان، أنا أثق في قدرة هذا الفريق".

وأضاف "نحاول بقوة الحفاظ على الشفافية في روما ولكن الصحافة لا تفعل، لم أقل أبدا إن ريتزولي سخيف".

وتابع "ردودي كانت واضحة لكن في الماضي دفعت غرامة كبيرة من أجل قول أشياء عن الحكام وتعلمت الدرس".

واستطرد "نحن الملاك، لكن الجماهير هي الفريق، والملعب بحاجة لهم".

وتطرق للحديث عن إدين دجيكو فريقه "إنه يضع الكثير من المجهود في الملعب، وحاليا هو أقوى أنا سعيد بما يقدمه".

وأتم حديثه قائلا:"في الدوري الإيطالي كل مباراة صعبة، وهذا يضعنا أمام مستقبل مشرق".

ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.