أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس روما: أتمنى بقاء سباليتي لأطول فترة ممكنة.. ولم أنتقد ريتزولي

Google+ Print
رئيس روما: أتمنى بقاء سباليتي لأطول فترة ممكنة.. ولم أنتقد ريتزولي رئيس روما: أتمنى بقاء سباليتي لأطول فترة ممكنة.. ولم أنتقد ريتزولي

قال جيمس بالوتا رئيس روما إنه يتمنى بقاء لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق معه لفترة طويلة مشيرا إلى أنه يثق في قدرات فريقه، ونفى مهاجمته لنيكولا ريتزولي حكم مباراة فريقه السابقة بالدوري.

وكان روما قد خسر بنتيجة 1-0 من نظيره فيورنتينا بالدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وصرح بالوتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية:"أتمنى أن يستمر معنا سباليتي لفترة طويلة قدر الإمكان، أنا أثق في قدرة هذا الفريق".

وأضاف "نحاول بقوة الحفاظ على الشفافية في روما ولكن الصحافة لا تفعل، لم أقل أبدا إن ريتزولي سخيف".

وتابع "ردودي كانت واضحة لكن في الماضي دفعت غرامة كبيرة من أجل قول أشياء عن الحكام وتعلمت الدرس".

واستطرد "نحن الملاك، لكن الجماهير هي الفريق، والملعب بحاجة لهم".

وتطرق للحديث عن إدين دجيكو فريقه "إنه يضع الكثير من المجهود في الملعب، وحاليا هو أقوى أنا سعيد بما يقدمه".

وأتم حديثه قائلا:"في الدوري الإيطالي كل مباراة صعبة، وهذا يضعنا أمام مستقبل مشرق".

ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع