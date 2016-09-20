يايا توريه يعلن إعتزاله اللعب دوليا

أعلن يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي وكوت ديفوار اعتزاله دوليا بعد مسيرة دامت لـ14 عاما مع كافة الفئات العمرية للأفيال.

ويعاني توريه خلال الموسم الجاري من التهميش مع مدربه الجديد جوسيب جواريولا إذ أن الأخير قام باستبعاده من قائمته لدوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان اللاعب الرسمي الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"هناك قرارات من الصعب اتخاذها، لكن عليك أن تفعل في وقت ما".

وأضاف "بعد 14 عاما من اللعب بأعلى مستوى للأفيال، سوف أنهي مغامرتي مع كوت ديفوار".

وأتم "أشكر جميع الجماهير، وجماهيري خاصة".

وطوال 12 عاما مع المنتخب الأول شارك يايا توريه في 100 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية في عام 2015.