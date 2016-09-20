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الضرائب: نتوقع 200 ألف مسجل جديد بعد ضريبة القيمة المضافة

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الضرائب: نتوقع 200 ألف مسجل جديد بعد ضريبة القيمة المضافة الضرائب: نتوقع 200 ألف مسجل جديد بعد ضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب

أعلن محمد شوقى رئيس الإدارة المركزية للعمليات المركزية بمصلحة الضرائب المصرية، أن إجمالى عدد المسجلين المحتمل دخولهم بمنظومة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة حوالى 200 ألف مسجل.

 وقال شوقى، فى مؤتمر صحفى لمصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، لإعلان استعدادات تطبيق قانون القيمة المضافة الجديد، إنه يجرى حصر الأنشطة التى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل إليكترونيا وميدانيا، وتم تبادل المعلومات مع ضرائب الدخل والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية لحصر كافة المتعاملين معهم.

 وأشار إلى أنه خلال الحصر الذى تم لإقرارات عامى 2013 و2014 تم التوصل إلى 33 ألف مسجل ينضمون للقيمة المضافة، تم تسجيل 14 ألف منهم حتى الآن، ليصل بذلك عدد المسجلين لدى المصلحة 260 ألف مسجل حاليا.

 وبحسب رئيس إدارة العمليات، فسيتم ضم حوالى 137.5 ألف مسجل جدد هم كافة المستوردين والمصدرين والموزعين ومنتجى سلع الجدول بالكامل الذين ليس لهم حد تسجيل، وهو ما ظهر من خلال حصر إقرارات عامى 2014 و2015.

 وبالنسبة للأنشطة الجديدة التى سيطبق عليها القانون لأول مرة فالمتوقع أن يصل عدد ملفات مسجليها حوالى 21 ألف مسجل منتظر تسجيلهم فى القيمة المضافة.

 وقال إن هناك إلغاء تسجيل تلقائى سيتم لمن هم أقل من حد التسجيل، وهناك آلية تلقائية على الحاسب الآلى حفاظا على المسجلين، مضيفا:”كما يوجد لدينا بيانات كافة المسجلين الجدد المحتمل دخولهم سيتم تسجيلهم بمجرد تقدمهم بطلب للمصلحة، مؤكدا جاهزية المصلحة للتطبيق بنسبة حوالى 95%”.

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