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مؤمن سليمان للاعبي الزمالك: «محدش يفتكر إننا صعدنا خلاص»

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مؤمن سليمان للاعبي الزمالك: «محدش يفتكر إننا صعدنا خلاص» مؤمن سليمان للاعبي الزمالك: «محدش يفتكر إننا صعدنا خلاص»

مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك

عقد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش المران الصباحي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.
> وقال سليمان للاعبيه خلال الجلسة، إنه لن يقبل التهاون في لقاء الوداد خاصة بعد الفوز برباعية نظيفة بالإسكندرية، مؤكدًا أن الفريق لم يحسم الصعود حتى الآن قائلا:”محدش يفتكر اننا صعدنا خلاص”.
> وأشار مؤمن سليمان إلى أن البعثة ستغادر القاهرة من أجل تمثيل وملايين الزملكاوية وأنه لن يقبل التهاون ولا ينتظر إلا الفوز.
> كما حذر المدير الفني للكتيبة البيضاء من خطورة الفريق المغربي بعد الهزيمة من الزمالك برباعية في القاهره، منوهًا إلى أن اللاعبين ستواجه خصم عنيد وقوي، بالإضافة لعنصر الجماهير وقوتها كما معروف على جماهير المغرب وشغفها بعدما قال، ” لكم في مباراة النجم عبرة”!.

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