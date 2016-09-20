«البدري» ينفي إعداده قائمة للراحلين عن الأهلي نهاية الموسم

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا توجد للفريق قائمة أساسية وأخرى بديلة، مؤكدًا على حاجته لجميع اللاعبين المسجلين في القائمة خاصة وأن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة سواء على الصعيد المحلي بعد إنطلاق مسابقة الدوري أو على الصعيد القاري عند إنطلاق بطولة دورى الأبطال الإفريقي.

> وأشار البدري إلى أن مسابقة الدوري طويلة وتحتاج لمشاركة الجميع وأن الفرصة سوف تأتي لكل اللاعبين وفقا لرؤيته الفنية ولخطة اللعب ومستوى المنافس وأن من المهم أن يتمسك اللاعب بالفرصة عندما تأتيه.

> ونفى المدير الفني ما تردد عن إعداده قائمة تضم اللاعبين المستبعدين وأن كل ما نشر في هذا الأمر مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن هناك قائمة واحدة للفريق ومباريات كثيرة تحتاج لجهود كل اللاعبين.