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تأجيل محاكمة 47 متهمًا في «اقتحام قسم التبين» لـ28 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 47 متهمًا في «اقتحام قسم التبين» لـ28 سبتمبر تأجيل محاكمة 47 متهمًا في «اقتحام قسم التبين» لـ28 سبتمبر

اقتحام قسم التبين – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايت القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الثلاثاء، محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم التبين”، لجلسة 28 سبتمبر، وذلك لإحضار المتهم علي أبو سريع صابر من محبسه، وللقرارات السابقة .

وأشار رئيس المحكمة للدفاع في مستهل الجلسة، إلى أن سبب تأخر إنعقاد الجلسة هو عدم حضور المتهم المشار اليه من محبسه بوادي النطرون، لافتًا إلى عدم جواز انعقاد الجلسة في ظل غيبة أحد المتهمين .

يٌذكر أن جلسة اليوم، كان من المقرر أن تشهد المرافعة عن المتهم اسامة إبراهيم، والذي كانت المحكمة قد تسلمت بالجلسة الماضية ما يفيد القبض عليه بعد أن كان هاربًا .

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47  بأمر الإحالة عدد من التهم منها “التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون”.

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أونا

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