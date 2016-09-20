أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 329 قضية تموينية منها 23 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

Google+ Print
ضبط 329 قضية تموينية منها 23 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط ضبط 329 قضية تموينية منها 23 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

تمكنت مديرية بأسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة، من تحرير 329 قضية تموينية متنوعة، وضبط 23 طنا و75 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

 

وقال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 20492 علبة سجائر و452 أسطوانة بوتاجاز فضلاً عن ضبط 23 طنا و75 لتر سولار، و709 كيلو من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجازر، و452 أسطوانة بوتاجاز تستخدم فى غير الغرض المخصص لها بالإضافة إلى 10 أطنان سكر ناقص الوزن، وعدد 820 كيلو عسل أبيض، وعدد 1748 من السلع الغذائية، 500 كيلو دقيق، 10 كيلو شعرية، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.

 

وأضاف العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، أن تلك الحملات تأتى بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مشيراً إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة 2011، موضحاً أنه جارى عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة، منوهاً عن استمرار الحملات وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 

جدير بالذكر أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، شدد على استمرار الحملات التموينية بمراكز وقرى المحافظة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكداَ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والوقوف أمام المخالفين والمتعدين على حق المواطن فى الحصول على المنتجات والسلع المختلفة بالأسعار المحددة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها