ضبط 329 قضية تموينية منها 23 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة، من تحرير 329 قضية تموينية متنوعة، وضبط 23 طنا و75 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

وقال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 20492 علبة سجائر و452 أسطوانة بوتاجاز فضلاً عن ضبط 23 طنا و75 لتر سولار، و709 كيلو من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجازر، و452 أسطوانة بوتاجاز تستخدم فى غير الغرض المخصص لها بالإضافة إلى 10 أطنان سكر ناقص الوزن، وعدد 820 كيلو عسل أبيض، وعدد 1748 من السلع الغذائية، 500 كيلو دقيق، 10 كيلو شعرية، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأضاف العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، أن تلك الحملات تأتى بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مشيراً إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة 2011، موضحاً أنه جارى عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة، منوهاً عن استمرار الحملات وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

جدير بالذكر أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، شدد على استمرار الحملات التموينية بمراكز وقرى المحافظة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكداَ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والوقوف أمام المخالفين والمتعدين على حق المواطن فى الحصول على المنتجات والسلع المختلفة بالأسعار المحددة.