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السيسي يلتقي فرانسوا أولاند وتيريزا ماي في نيويورك

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السيسي يلتقي فرانسوا أولاند وتيريزا ماي في نيويورك السيسي يلتقي فرانسوا أولاند وتيريزا ماي في نيويورك

يلتقي الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيسة الوزراء البريطانية يريزا ماي، وذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلتقي الرئيس رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، ثم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، وملك الاْردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ورؤساء مالطا، ومقدونيا، ورومانيا، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس وزراء لبنان تمام سلام.
> ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

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