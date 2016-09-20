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ريهام السهلي تنضم لأستديو النهار اليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس بالأمم المتحدة

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ريهام السهلي تنضم لأستديو النهار اليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس بالأمم المتحدة ريهام السهلي تنضم لأستديو النهار اليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس بالأمم المتحدة

كتبت- إ نجي لطفي

ارشيفية

تنضم الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج ” يوم بيوم، لأستديو النهاراليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس عبد الفتاح بالأمم المتحدة.

وكان من المقرر استضافة ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، للحديث عن مشاركة الرئيس السيسي فى فاعليات الدورة ال ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لتناقش ما حققته من مكاسب نتيجة المشاركة، وأهم الرسائل التى ركز عليها في كلمته ولقاءاته، إلا أن البرنامج غير خريطته للتزامن مع أحداث تغطية زيارة الرئيس.

البرنامج يذاع في تمام الساعة الثامنة مساءا على شاشة النهار اليوم

 

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