ريهام السهلي تنضم لأستديو النهار اليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس بالأمم المتحدة

كتبت- إ نجي لطفي

تنضم الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج ” يوم بيوم، لأستديو النهاراليوم لتقديم تغطية لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة.

وكان من المقرر استضافة ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، للحديث عن مشاركة الرئيس السيسي فى فاعليات الدورة ال ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لتناقش ما حققته مصر من مكاسب نتيجة المشاركة، وأهم الرسائل التى ركز عليها في كلمته ولقاءاته، إلا أن البرنامج غير خريطته للتزامن مع أحداث تغطية زيارة الرئيس.

البرنامج يذاع في تمام الساعة الثامنة مساءا على شاشة النهار اليوم