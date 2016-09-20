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أول أكتوبر.. دوائر جديدة للفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمام مجلس الدولة

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أول أكتوبر.. دوائر جديدة للفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمام مجلس الدولة أول أكتوبر.. دوائر جديدة للفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمام مجلس الدولة

مجلس الدولة – أرشيفية

صرح المستشار وائـــل سعيد شلبي، نــائب رئيس مجلس الــدولة الأمين العــام، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، بأن مجلس الدولة سيشكل ثلاث دوائر جديدة للفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمامه، والمحالة إليه من القضاء العادي، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العُليا في الدعاوى أرقام (162) لسنة 31 قضائية دستورية، (10) لسنة 33 قضائية ، و(70) لسنة 35 قضائية دستورية، بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

وتشمل الدوائر الجديدة:” ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة، مقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسيــة، دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارة بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية”.

وتم نقل عدد (40) ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة، بناءً على أحكام المحكمة الدستورية العُليا.

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