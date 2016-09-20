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«الداخلية» تعلن ضبط 61 ألف كارت شحن محمول قبل بيعها بأكثر من سعرها

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«الداخلية» تعلن ضبط 61 ألف كارت شحن محمول قبل بيعها بأكثر من سعرها «الداخلية» تعلن ضبط 61 ألف كارت شحن محمول قبل بيعها بأكثر من سعرها

وزارة الداخلية – أرشيفية

تمكنت الادارة العامة لشرطة ، من ضبط ( 320 ) قضية فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية بمضبوطات بلغت “61737 كارت شحن، و 22 ماكينة تحويل رصيد”.

كما ضبطت أجهزة الأمن بإشراف اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، (10) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 4600 لتر بنزين وسولار، و( 20 ) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 272 أسطوانة، و( 6 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 25,250 طن، و( 63 ) قضية مخالفات مخابز.

 

وضبطت أجهزة الأمن ( 7 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و( 45 ) قضية فى مجال الغش التجارى و( 435 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، و( 34 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (11,369طن، و( 4 ) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 6112 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

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