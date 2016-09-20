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سقوط تاجر دقيق بحوزته بندقية آلية و2 طبنجة و٣٩ طلقة بحلوان

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سقوط تاجر دقيق بحوزته بندقية آلية و2 طبنجة و٣٩ طلقة بحلوان سقوط تاجر دقيق بحوزته بندقية آلية و2 طبنجة و٣٩ طلقة بحلوان

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على "أحمد ز أ"، 31 سنة تاجر دقيق ومقيم عرب غنيم  لحيازته أسلحة نارية داخل مسكنه.

 

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة استهدافه، فتم ضبطه  وعثر بمسكنه على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، وخزينة خاصة بذات السلاح بداخلها 39 طلقة، وطبنجة رش بلى ماركة أى كول، وطبنجة صوت.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23047 لسنة 2016م، جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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