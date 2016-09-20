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بيلا حديد تكتسح منصات عروض الأزياء في نيويورك

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الثلاثاء 20-09-2016 09:22

تعدّت شهرة الشابة ذات الأصول الفلسطينيّة بيلا حديد Bella hadid كونها واحدة من الشخصيات الشابة المؤثرة في العالم لتكون إحدى أكثر العارضات شهرة خلال أسبوع الموضة، حيث يكاد ظهورها يتكرّر في عدد كبير من أبرز العروض.

افتتحت العارضة الأنيقة بيلا حديد عرض ماركة دكني DKNY بإطلالة دراميّة بفستان أسود قصير، بينما ارتدت فستاناً أنيقاً بدرجات البنيّ والذهبيّ في عرض المصمّم رالف لورين Ralph Lauren . أما في عرض مايكل كورس Michael Kors فقد واجهت بيلا موقفاً لا تحسد عليه، عندما تعثّرت وسقطت أمام عدسات المصوّرين، إلا أنها عادت لتكمل مسيرتها بكلّ ثقة بعد ذلك. وكانت بيلا كذلك من بين العارضات اللواتي ظهرن في عرض مارك جيكوبز Marc Jacobs في آخر أيام أسبوع نيويورك بإطلالات مجنونة مع أحذية البلاتفورم المرتفعة.

ومع ظهورها المتكرّر على منصّات العروض المختلفة، شوهدت بإطلالاتها اليوميّة العمليّة أثناء تنقلها بين العروض المختلفة في شوارع نيويورك، وقد ظهر ذوقها البسيط والجذاب في هذه الإطلالات تحديداً.

شاهدي معنا كيف تألقت بيلا حديد في أسبوع نيويورك للموضة، وشاركينا برأيك.

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سيدتي