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شنط يد باللون الأسود لمختلف المناسبات!

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الثلاثاء 20-09-2016 16:08

اللون الأسود هو من الألوان المفضّلة بالنسبة إلى النساء من مختلف الأعمار والأذواق، كما أنّ شنط اليد تعتبر من الاكسسوارت الأهمّ بالنسبة إلى النساء أيضاً؛ فما رأيك بالمجموعة الرائعة من شنط اليد باللون الأسود التي اخترناها لك من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية لمختلف مناسباتك الصباحية والمسائية.

هذا ما تضيفه العقود الكبيرة لإطلالتك

وقد لاحظنا تشكيلة رائعة من شنط اليد التي تنوّعت، فكان منها التصميمات الكاجوال المناسبة للمشاوير الصباحية وذات الأحجام الكبيرة والعملية، وشاهدنا أجمل هذه التصميمات لدى كلّ من "جيفشني" Givenchy، و"فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham، و"كلوي" Chloe، وغيرهم.
بالإضافة إلى ما تقدّم، هنالك مجموعة من شنط الكتف ذات الأحجام المتوسطة والتصميمات الأنيقة مع اكسسوارت ناعمة، مثلما شاهدنا لدى كلّ من: "لانفان" Lanvin، و"ميو ميو" Miu Miu، و"غوتشي" Gucci .
وهنالك بالمقابل التصميمات ذات الأحجام الصغيرة الفاخرة، التي تُلائم المناسبات الرسمية. وقد شاهدناها لدى كلّ من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، وغيرهم.
شاهدي التشكيلة الكبيرة التي انتقيناها لك من أجمل شنط اليد باللون الأسود، واختاري التصميمات التي تُعجبك، والتي تُلائم مناسباتك المقبلة.

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سيدتي