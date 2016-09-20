مجموعة "سيبتمبر" من "رالف لورين" متوفرة للبيع مباشرةً!

تعتمد مجموعة "سبتمبر" من "رالف لورين" Ralph Lauren، التي تم تقديمها في تجربة أولى من نوعها لعرض الأزياء، التراث عالي الأناقة لجماليات تصاميم الدار وتأخذها في اتجاه خاص ومميز مع إعادة ابتكار لمنصة العرض.

احتفالاً بأول عرض أزياء تجريه الشركة من منصة العرض إلى المحلات التجارية، يبتكر "رالف لورين" Ralph Lauren مجموعة راقية وعصرية بصورة خاصة، توفر لمسة من المرح في استخداماتها لعنصار التزيين، الألوان، الأنماط والأشكال.

تضفي عناصر أنثوية أناقة طبيعية وأسلوباً مميزاً، من الترصيع بالخرز الأسود الداكن وعُقد لأشرطة من الجلد إلى التطعيم ببتلات الزهور. ويبرز تباين فريد مع أشكال واضحة، هندسية في أقمشة غنية، فضفاضة وانسيابية.

أما الحزام بأسلوب الغرب الأميركي، فيشكل نقطة الانطلاق للإلهام ليس فقط مع ما يقدمه من تفاصيل مذهلة وحرفية ماهرة، لكن أيضاً مع الفرصة الفريدة لوضع على صنف مميز لمسة من التغيير إلى شيء جديد هو مذهل، أنيق ويتبع أسلوب المدن. تم تطبيق نفس الشيء مع عناصر كلاسيكية من الغرب الأميركي، من بينها التطريز، نمط بطانيات الجنوب الغربي والمنارة، الجلد المعتّق، الشراريب من جلد السويد بالإضافة إلى مسامير قديمة متآكلة.

تتوفر الآن مجموعة "سبتمبر" في جميع محلات "رالف لورين" Ralph Lauren الرئيسية العالمية، أرقى المتاجر الشريكة وRalphLauren.com.