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تأييد إخلاء سبيل 10 متهمين من خلية "حركة 18" بتدابير احترازية

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تأييد إخلاء سبيل 10 متهمين من خلية "حركة 18" بتدابير احترازية تأييد إخلاء سبيل 10 متهمين من خلية "حركة 18" بتدابير احترازية

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، برفض قرار استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 10 أشخاص من خلية "حركة 18"، وكما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.

وفيما عقت الجلسة داخل غرفة المداولة وطالبت ياسمين حسام الدين الحاضرة عن المتهمين بإخلاء سبيلهم كونهم حدث، ويوجد بعض المتهمين أعمارهم لا تتجاوز الـ 15 عاما، وانتفاء صلة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل العمل بالدستور، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 


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