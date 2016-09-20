القضاء الإدارى يقضى بتأييد بطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية

قضت الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول استشكالات الاستمرار فى تنفيذ حكم ثلاث دعاوى قضائية مقامة من محمد الحباك، أحد المدافعين عن نقابة المهن الرياضية، ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية.

وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى ببطلان انتخابات نقابة المهن الرياضية، التى جرت فى أغسطس 2012.

وكان محمد الحباك قد أقام دعاوى قضائية حملت أرقام 51345، 57623، 63125 لسنة 66 قضائية اختصم فيها نقيب المهن الرياضة فتحى مصطفى، وطالب فيها ببطلان الانتخابات التى أجريت فى أغسطس 2012، والتى فاز بها 22 عضوًا بالمخالفة للقانون، الذى حدد الانتخابات فردية على 21 عضوًا فقط.